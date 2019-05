13 garçons pris en charge à Takhelidjt

Avant-hier, pas moins de 13 enfants ont été pris en charge par l’association «Agraw» du village Takhlidjt dans le cadre d’une opération de circoncision, qui s’est effectuée à l’hôpital de Sidi-Aïch. «L’opération de circoncision s’est déroulée au bloc opératoire dans de très bonnes conditions, sous la supervision de chirurgiens de l’EPH», nous dira Nadir Ouddak, membre de ladite association. Une opération ponctuée par la remise de cadeaux et d’effets vestimentaires aux enfants circoncis et issus des villages de la commune de Chemini. «C’est une initiative pour aider les familles nécessiteuses.

Cette action se renouvelle chaque année à la fin de Ramadhan. Nous sommes à la 8e édition et comptons pérenniser cette forme de solidarité envers les familles démunies de notre région», ajoute Nadir Ouddak. Cette journée, en l’honneur des enfants et de leurs familles, a été vécue dans une ambiance conviviale et inoubliable. La salle d’attente de l’hôpital était remplie d’enfants vêtus de tenues traditionnelles (gandouras, tarbouches, babouches et burnous) accompagnés de leurs parents et familles.

La cérémonie a été ponctuée de youyous stridents lancés par intermittence par les mamans fières de leurs chérubins. «La circoncision est l’occasion de grandes réjouissances familiales. Nous remercions chaleureusement les membres de l’association «Agraw», qui ont veillé au petit grain afin que cette fête soit une totale réussite», nous confie un père de famille. Et un autre parent de poursuivre : «De nos jours, la fête de la circoncision n’est pas à la portée de tout le monde. Ce genre d’actions, initiées par l’association «Agraw», vient nous lester d’un fardeau.

En plus, cet événement marque une étape cruciale dans la vie d’un garçon.» En somme, cette initiative, qui fait partie du volet social pris en charge par l’association, traduit son engagement à promouvoir les valeurs d’entraide et de solidarité, en faveur des démunis. «Il s’agit, à travers cette belle initiative, d’exprimer notre attention particulière aux enfants. Cela s’inscrit, bien évidemment, dans le cadre de la volonté du travail durable, harmonisant la réponse au besoin social, parallèlement au travail culturel, artistique et interculturel que nous menons avec détermination et engagement», a conclu notre interlocuteur.

Bachir Djaider