La commune d’Aït Smaïl a consacré une cagnotte de 1,3 milliard pour l’assainissement à travers les localités de la circonscription, a déclaré un membre du staff aux commandes de la municipalité. «Cette enveloppe budgétaire émane du fonds de dotation accordé à notre commune, dans le cadre des plans communaux de développent de l’année en cours», a souligné le responsable de l’APC.

«Ces opérations en rapport avec l’évacuation des eaux usées absorbent plus de 25% de la subvention PCD», a-t-il enchaîné. L’APC a donc pris la résolution de mettre le paquet en donnant un grand coup de pied dans la fourmilière de ce secteur de l’hydraulique, lequel souffre autant de la vénusté des réseaux, que de l’absence de collecteurs d’assainissement dans nombre de quartiers nouvellement créés. «Nous avons des réseaux sous-dimensionnés et vieux de plusieurs décennies et, qui plus est, réalisés avec des buses en béton comprimé.

Leur remplacement par des matériaux plus commodes s’impose, pour assurer une meilleure fonctionnalité et éluder les problèmes de cross connexion. Dans certains villages, nous avons programmé des extensions de réseaux, pour assainir des quartiers et des groupes de maisons, dont les rejets sont évacués dans des fosses ou déversés dans la nature», a expliqué notre interlocuteur.

Tout en saluant l’inscription de ces projets, les villageois souhaitent leur prompte concrétisation, pour «écarter le risque de pollution des eaux souterraines et le danger qui pèse sur la santé publique», dit-on. «Ces rejets à ciel ouvert sont une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. Le radoucissement du climat, prélude au retour des grosses chaleurs, réveille le spectre d’une probable flambée épidémique», s’inquiète un citoyen d’Ait Smaïl.

