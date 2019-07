192 kg de viande avariée saisis

Une quantité de 192 kilogrammes de viande blanche avariée a été saisie, dernièrement, par les éléments de la Sûreté urbaine de Béni Maouche, au cours d’une patrouille de contrôle et d’inspection effectuée dans la région, indique un communiqué de la Sûreté de la wilaya de Béjaïa.

Destinée à la commercialisation, cette quantité de viande avariée était transportée dans une camionnette de marque Hyundai non équipée de chambre froide. «Cette marchandise impropre à la consommation a été saisie au niveau d’un point de contrôle dressé au centre-ville de Béni Maouche. Son propriétaire ne détenait pas un certificat sanitaire d’abattage, attestant que sa marchandise provient réellement d’un abattoir contrôlé et non clandestin. De même, son véhicule n’est pas équipé d’une chambre frigorifique», a-t-on expliqué.

Les transporteurs et vendeurs de viande doivent impérativement détenir un document justifiant la traçabilité des produits transportés et le certificat vétérinaire. A noter qu’après sa vérification par des vétérinaires de la Direction des services agricoles, qui ont confirmé son avarie, cette marchandise a été immédiatement saisie et détruite. Le propriétaire de cette viande, quant à lui, a été arrêté et présenté devant les juridictions compétentes. Il est poursuivi pour «commercialisation de viande impropre à la consommation».

B. S.