L’APC cherche des assiettes de terrain

La commune d’Amizour, dont la population approche les 50 000 âmes, veut se donner les moyens de son propre développement.

Une réflexion a été engagée dans ce sens par l’assemblée communale, à l’effet de donner un contenu concret à des projets d’investissement générateurs d’emploi et de valeur ajoutée. C’est ainsi, apprend-on, qu’une prospection de terrains susceptibles de recevoir des zones d’activité, a été engagée. «Notre démarche s’est soldée par la localisation de 4 sites, lesquels feront l’objet de proposition pour la création de mini ZAC», a confié un membre de l’exécutif communal. Et de détailler : «L’assemblée a, entre autres, jeté son dévolu sur un terrain de 40 hectares situé au niveau de la ferme Torchi, un autre terrain d’une superficie de 70 ha et sis à la CAPRA Djermoune et un troisième de 11 hectare situé au niveau de la localité Bouker. Le dossier de ce dernier a été transmis aux services concernés de la wilaya.» Le responsable de l’APC fonde son argumentaire sur «l’état d’abandon» de tous ces terrains convoités, pour appuyer la démarche de la collectivité. Néanmoins, concède-t-on, le dossier de ces ZAC est confronté à une difficulté de taille, en l’occurrence le statut juridique des terres qui relèvent du domaine privé de l’Etat. Autant dire, un long chemin de croix, pour un résultat des plus aléatoires. «Nous sommes conscients des difficultés qui nous attendent, mais confiants quant à l’avenir de ces projets ébauchés. Les pouvoirs publics qui incitent les élus locaux à faire de leur territoire des pôles d’activité économique, se doivent de nous accompagner et de nous faciliter l’accès au foncier», dira le responsable de l’APC. Notre interlocuteur se dit habité par la certitude que l’unique voie pour s’affranchir de la dépendance de l’Etat central, est celle de la promotion de l’investissement local. «Rien ne doit être comme avant. La commune, en tant qu’entité de base, se doit de prendre son destin en main, pour relever le défi de son développement. A défaut, elle sera condamnée à l’indigence », dispose-t-il.

