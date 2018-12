Attention danger sur les routes!

Par DDK | Il ya 2 heures 24 minutes | 224 lecture(s)

La localité perchée de Tamokra, sise à 90 kms au sud-ouest de Béjaïa, est aux prises avec une vague de froid qui balaye cette commune nichée en zone montagneuse. En effet, la chute des températures et le retour du froid depuis quelques semaines déjà ont apporté dans leur "sillage" le verglas et le brouillard qui se manifestent durant les matinées. Les habitants matinaux "en ont pour leur grade" avec le gel qui s'abat sur eux dès la sortie de leurs habitations. Les automobilistes ne sont pas en reste puisqu'ils sont confrontés au verglas et au brouillard qui les mettent en difficultés. Néanmoins, les périls les attendant surtout sur le CW23 qui passe entre autre par le massif montagneux d'Adrar Oumaza, qui culmine à 1100 mètres d'altitude. Ces lieux austères et sauvages, connus pour leur bois touffu, se trouvent recouverts chaque matin d'un épais brouillard qui gène la vue des automobilistes. Ces derniers sont contraints d'utiliser les phares antibrouillard pour ne pas finir renversés avec leurs véhicules sur le contrebas de la chaussée ! Le verglas "tapisse", depuis plusieurs jours déjà, la chaussée au niveau de ce chemin en rendant la circulation automobile périlleuse. Les conducteurs évoluent sur ce tronçon la peur au ventre, car la chaussée est glissante le matin. Il leur faut beaucoup de tact et de vigilance pour passer indemnes via ce chemin, surtout à leur arrivée sur les hauteurs de l'Adrar Oumaza, où il règne un froid sibérien. Dans le même contexte, les automobilistes qui empruntent ce chemin savent qu'ils ne sont pas au bout de leur peine, car les flocons de neige les attendent durant le prochain hiver qui s'annonce froid et glacial.

Syphax Y.