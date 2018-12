Le transport de voyageurs insuffisant

Par DDK | Il ya 2 heures 25 minutes | 197 lecture(s)

Le secteur du transport des voyageurs au niveau de la commune d'Ath Mellikèche, située à 85 kms au sud-ouest de Béjaïa, est en proie à de multiples problèmes qui font que les habitants de cette localité haut perchée se voient confrontés à une crise de transport laquelle ne fait que s’exacerber et s'étaler dans le temps. En effet, bon nombre de voyageurs qui empruntent quotidiennement la ligne Ath Mellikèche-Tazmalt crient leur désarroi quant à cet état de fait qui ne les arrange guère. La situation est telle qu'il n'est plus loisible aux habitants de cette commune de prendre à leur guise et au moment voulu les fourgons pour se déplacer d'Ath Mellikèche vers Tazmalt et vice versa, car les transporteurs «ne sont pas réguliers», pour paraphraser l'un des usagers, en n'assurant pas les navettes de façon constante entre ces deux chefs-lieux. «Il arrive que pendant les heures de pointe, aucun fourgon n’est à l'arrêt sis à proximité du siège de la daïra de Tazmalt. A midi et après 16 heures de chaque journée, les fourgons deviennent très rares, et cela ne nous arrange pas», fulmine un habituel usager de cette ligne de transport. Selon nos sources, des transporteurs ne desservent pas ces deux localités de façon régulière en diminuant les rotations quotidiennes, ce qui crée une insuffisance flagrante en moyen de locomotion. Cela impacte, bien évidement, négativement le quotidien déjà difficile des citoyens de cette municipalité d'Ath Mellikèche, contraints de prendre leur mal en patience. Pour leur part les transporteurs s'en défendent, en affirmant assurer régulièrement les rotations quotidiennes. «Moi, je fais mes rotations quotidiennes sans faillir à mes obligations», nous dit laconiquement l'un des transporteurs. Dans le même contexte, il est à relever ces points cruciaux qui ont trait à la vétusté de certains fourgons qui assurent la navette Ath Mellikèche et Tazmalt, lesquels tombent souvent en panne, ce qui crée ce déficit dans le transport.

Syphax Y.