Le maire annonce l’inscription de l’opération

La route faisant jonction entre l’hôpital de Sidi Aïch, en surplomb de la ville, et la RN26 sera prochainement bitumée, avons-nous appris auprès du premier magistrat de la commune. Selon le P/APC, le projet est inscrit sur le budget alloué à la collectivité dans le cadre de l’exercice 2018 du fonds de garantie et de solidarité entre les communes (ex FCCL). «Le projet porte sur l’aménagement et le revêtement en béton bitumineux de cette piste sur un linéaire de 2 kilomètres. Il étrenne sa phase de consultation par le moyen d’un avis d’appel d’offres national ouvert», souligne en substance l’édile communal. L’intérêt et l’utilité de cette opération de réhabilitation ne fait guère de doute dans la mesure où elle permet un accès direct et rapide à l’hôpital, sans avoir à faire un long détour et subir les embouteillages du centre-ville. Tous les usagers de la vieille route, qui dessert les communes du nord de Sidi Aich, s’en trouvent du coût soulagés. «L’ouverture de ce raccourcis ver l’hôpital fera gagner un temps précieux pour les malades et les blessés au cours de leur évacuation. Les automobilistes qui se dirigent vers Béjaïa ne seront plus contraints de traverser la ville où ils sont pris dans les rets d’un trafic intense», affirme un citoyen de Sidi Aïch, résident au quartier Les Cavaliers. «Nous subissons régulièrement l’enfer des encombrements sur le parcours de la vieille route qui frise la saturation durant les jours de marché hebdomadaire. L’ouverture à la circulation du nouvel accès contribuera sans doute à desserrer l’étreinte et à fluidifier la circulation», se félicite un transporteur de voyageur assurant la ligne Sidi Aïch - Tinebdar.

