Un lot de 104 unités à Tala Ouhaniche

Par DDK | Il ya 39 minutes | 62 lecture(s)

C’est finalement à la cité Tala Ouhaniche, au centre-ville de Kherrata, que seront implantées les 104 unités de logements sociaux, parmi les 200 dont a bénéficié la localité cette année. Le choix a été effectué, samedi dernier, par la commission de wilaya compétente, composée de membres de l’exécutif concernés et présidée par le secrétaire général de la wilaya, en présence du chef de la daïra et du président de l’APC. En effet, après prospection de sites appropriés effectuée à travers la ville, il a été retenu une assiette de terrain pour l’implantation de ces 104 logements LPL, à la cité de Tala Ouhaniche sise au centre de la ville de Kherrata. Des logements qui, selon notre source, font partie du programme des 200 unités de même type dont a bénéficié depuis quelques années la commune de Kherrata. Ce reliquat en question aurait été délocalisé en raison de manque de terrains évoqués à l’époque. Quatre-vingt-seize (96) unités ont tété lancées au niveau de la cité EPLF, lesquelles sont en cours d’achèvement. S’agissant du secteur de l’habitat, toutes formules confondues au niveau de la commune de Kherrata, un déficit important est à combler au vu du nombre important de dossiers déposés à ce jour au niveau des services concernés. Les demandes à satisfaire sont de 2 300 pour le logement social et 1 200 pour l’habitat rural. Pour cette dernière formule, seules 130 aides ont été attribuées au titre de l’année 2018 et, enfin, 1 400 dossiers sont en instance également pour ce qui concerne le LPA, dont 100 unités ont été attribuées au titre de l’année en cours dont les travaux sont lancés. Telle est la situation chiffrée recueillie auprès du président de l’APC. Devant la demande toujours croissante que connaît ce secteur au niveau de la commune de Kherrata, il est souhaitable que des efforts soient consentis concernant ce sujet, de manière à soulager cette pression continue sur le territoire de cette municipalité qu’il sera difficile de maitriser à court, moyen et long termes si des quotas conséquents ne sont pas attribués à la commune qui est vraiment dans le besoin, d’autant plus que pour l’habitat rural, les demandeurs disposent de terrains privés pour sa réalisation. Quant aux autres types de logements, il suffit d’exploiter les possibilités existantes à travers le territoire de la commune et il appartient à l’APC d’inventorier son patrimoine foncier en incluant les pochettes de terrains susceptibles d’être utilisées à de telles fins sans faire recours à des prospections, d’où le gain de temps.

S. Z.