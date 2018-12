Un Conseil consultatif pour la mairie

Par DDK | Il ya 41 minutes | 70 lecture(s)

C’est dans la journée du samedi dernier, à la salle des fêtes de la commune, qu’un organe consultatif de l’APC de Kherrata a été créé. Il est composé de 28 membres dont d’anciens cadres et fonctionnaires ayant exercé dans différentes administrations, de professions libérales et de présidents d’associations de quartiers. Dans son allocution d’ouverture des travaux, le chef de l’exécutif communal devait remercier l’assistance qui a répondu favorablement à cette initiative d’intérêt général qui s’inscrit «dans l’esprit de la loi relative à l’incitation des APC à faire appel à toute personne susceptible d’apporter une contribution positive par ses avis et suggestions constructifs sur les sujets à débattre par l’Assemblée concernant développement local, et ceux liés à l’améliorations des conditions des populations relevant des prérogatives de cette institution», soulignant que le rôle dévolu à ce conseil est exclusivement consultatif et que les décisions finales appartiennent à l’Assemblée, conformément à la loi régissant son fonctionnement. S’en est suivi un large débat entre les membres présents, qui a permis d’enrichir les points de vue sur les missions dévolues à cet instrument et lui assurer les conditions nécessaires à son bon fonctionnement. A cela s’ajoute la proximité immédiate des membres de ce conseil avec les populations et la connaissance de leurs besoins en matière de projets de développement local, qui constitueront un atout non négligeable pour l’APC. Concernant le nombre de commissions à créer au sein du conseil consultatif, il a été décidé unanimement la mise en place d’une seule comprenant l’ensemble de ses membres pour permettre une meilleure coordination des taches. Après l’installation de cet organe par le Président de l’APC, on procéda à l’étude du programme de travail à entreprendre prochainement en s’entendant sur la tenue de réunions périodiques de travail chaque mois.

S Zidane.