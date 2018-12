Les élèves face au danger de la RN106

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 168 lecture(s)

Les élèves de l'école primaire de Guendouz-centre, chef-lieu communal d'Aït R'zine, font face à un danger chaque jour en traversant la RN106 pour rejoindre leur établissement scolaire.

En effet, un «défilé» incessant de voitures et autres véhicules de gros tonnage passent presque sans discontinuer par cette route qui traverse le chef-lieu municipal. Le spectacle est affligeant avec des élèves qui traversent cette route en slalomant entre les voitures au risque de se faire percuter. Pour «balayer» tout péril, ces enfants, dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, doivent se faire accompagner par des adultes (parents, tuteurs...). Cependant, il est à déplorer l'absence de panneaux de signalisation qui indiquent l'existence d'une école et la nécessité de réduire la vitesse pour les automobilistes. Aussi, au niveau de cet endroit, il n'y a aucun ralentisseur qui pourrait contraindre les automobilistes à réduire la vitesse à quelques mètres de l'école pour épargner la vie à ces bambins. Le passage pour piétons brille également par son absence sur cette route complètement abandonnée. À la sortie ou à la rentrée des classes, des dizaines d'élèves traversent cette route complètement «désarmés» et sans aucun moyen de protection contre d'éventuels chauffards qui n'en ont cure de la vie de ces potaches. Cette situation périlleuse a été soulevée par des parents d’élèves accostés, lesquels lancent un appel pressant aux autorités locales afin de prendre en charge ce problème en procédant à l'aménagement de ralentisseurs, d'un passage pour piétons sécurisé et des panneaux de signalisation au niveau de cet endroit, considéré comme un «goulot d'étranglement» par où passent des «contingents» d'élèves chaque jour en sus des autres passants.

Syphax Y.