334 foyers raccordés au gaz naturel

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 182 lecture(s)

En visite de travail et d’inspection dans la commune de Kherrata, le wali de Béjaïa, Ahmed Maâbed, a procédé, lundi dernier, à la mise en service du gaz de ville au profit des localités rurales de Tala N’Tégra, Ighil Imilane et Boukerdjouh, situées au village Djermouna. Ainsi, 334 foyers ont été raccordés à cette source énergétique. La mise en service de ce projet tant attendu par la population concernée s’est déroulée dans une atmosphère festive. Cela dans la mesure où elle a eu lieu en ce début d’hiver, dont la région est caractérisée par des conditions climatiques très rudes dominées le plus souvent par d’importantes chutes de neige et de baisses de températures, mais surtout du fait de la situation géographique de ces localités rurales aux reliefs accidentés et montagneux. Des villages où les habitations font partie du décor naturel du paysage de la région, à l’image des autres villages similaires de la Kabylie. Avec ces raccordements en gaz de ville qui se traduisent par des impacts positifs dans la vie quotidienne de ces foyers en matière de disponibilités de ce produit économique et énergétique livré à domicile, il permet aux habitants de mettre fin aux contraintes combien pénibles de recourir à des approvisionnements par moyens de bouteilles de gaz butane à partir des points de vente existants sur le territoire de la commune, auxquelles se greffent les problèmes de transport, l’éloignement et enfin les répercussions négatives sur la bourse de ces consommateurs, surtout pour ceux ayant des revenus modestes.

S Zidane.