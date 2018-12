Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 134 lecture(s)

L’association nationale El-Fedjr, en collaboration avec l'APC d'Akfadou, l'association Assirem Gouraya et le conseil communal de jeunes d'Akfadou, a organisé, vendredi dernier, une campagne de dépistage du cancer du sein. Plusieurs conférences ont été animées, à la maison de jeunes de la commune éponyme, sise à Thiniri, par d’éminents professeurs, à l’image du Pr Medjdoub, Dr Si Larbi F, Dr Boudine... Saisissant l’occasion de la 7e édition du Festival national de la montagne, les organisateurs de l’événement ont voulu sensibiliser les femmes rurales sur cette maladie qui touche de plus en plus de femmes, notamment en l’absence de dépistage. «Cette campagne de lutte contre le cancer du sein a pour objectif de changer, un tant soit peu, les mentalités par la communication et l’information sur la lutte contre cette maladie et pour briser les tabous, préjugés et les fausses idées reçues», souligne un des conférenciers. Cette grande campagne de dépistage gratuit, qui s’est déroulée en fin d’après-midi, vise à encourager les femmes à participer au dépistage du cancer du sein. En somme, bon nombre de femmes ont profité de l’occasion pour se faire dépister gratuitement. «C’est une bonne initiative, car nous redoutons souvent d’aller nous faire dépister. La crainte de s’informer qu’on est atteinte d’un cancer honte les esprits. Toutefois, mieux vaut prévenir que guérir», nous confie une quadragénaire. Pour rappel, cette campagne de dépistage du cancer du sein se poursuivra à travers cinq communes de la wilaya de Béjaïa. «Cette campagne a été organisée pour permettre au maximum de femmes de notre wilaya de se faire dépister du cancer du sein qui est une pathologie curable si elle est découverte à temps, d’où l’intérêt d’encourager les femmes à faire un dépistage. Il s’agit aussi d’une action humanitaire qui vise à assurer un dépistage gratuit», rappelle un membre de l’association El-Fedjr. Toutefois, en dépit de l’élargissement des campagnes médiatiques ces dernières années, la plupart des femmes demeurent très mal informées sur la question. En effet, bien que nombreuses d’entre elles soient conscientes de la nécessité de recourir régulièrement à un dépistage pour prévenir la maladie, celles-ci ne savent généralement pas vers qui se tourner. D’ailleurs, cela se manifeste à travers le taux de cancer du sein chez les femmes de moins de 40 ans vivant en zones rurales, qui a connu une nette progression ces derniers temps. Une augmentation sans doute liée à une très mauvaise communication sur la nécessité du dépistage précoce. L’autre facteur serait dû au fait qu’une bonne partie de ces femmes hésitent toujours à parler à leur entourage d’une quelconque anomalie relative au sein. Plus fréquent chez la femme en Algérie, le cancer du sein constitue également la principale cause de mortalité chez les femmes. Plusieurs actions peuvent être mises en place afin de favoriser une détection précoce du cancer du sein. L'intérêt est de pouvoir soigner ce cancer plus facilement et de limiter les séquelles liées à certains traitements.

Bachir Djaider