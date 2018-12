L'opération lancée

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 157 lecture(s)

Dans le cadre du plan d'aide aux personnes âgées, intitulé «Dentier pour les personnes âgées», l'association pour handicapés et malades chroniques Tighri, de la commune d'Aït Smail, a procédé cette semaine à la concrétisation de son programme qu'elle avait lancé le mois d'avril dernier. Cette opération de prothèses dentaires amovibles, qui concerne les personnes âgées issues de familles démunies de la commune d'Aït Smail, se veut, selon les initiateurs, une nouvelle méthode de tendre la main à cette catégorie de gens et d'en prendre soin. Ainsi, après les consultations et les prises de mesure qui ont été faites à domicile, quatre personnes auront bientôt leur nouveau dentier, dont deux de sexe féminin, à l'occasion du nouvel an amazigh, dit-on, alors que quatre autres sont encore dans la phase préliminaire de l’opération et seront bientôt bénéficiaires de cette louable initiative à encourager. Selon notre source, l'opération est appelée à perdurer tant que la volonté d'en faire un projet à long terme existe chez tous ceux qui l'ont fait naître, membres de l'association et dentiste bénévole compris. «On compte bien prolonger ce projet qui nous tient tant à cœur. En tout cas, notre chirurgien dentiste nous a donné son accord de principe pour faire de cette opération un projet durable», dira le président de l’association Tighri. Rappelons que les prothèses dentaires jouent plusieurs rôles protecteurs, dont l'aide à la bonne mastication des aliments, la correction de l’affaissement des mâchoires, la facilitation de la diction et de la parole, ainsi que l'amélioration de l'aspect esthétique du sourire.

M. K.