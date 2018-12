Campagne de vaccination dans trois villages

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Dans le cadre de la prévention des zoonoses, les services vétérinaires de l’APC de Chemini mènent, depuis samedi dernier, une campagne de vaccination anti-aphteuse et antirabique de rattrapage du cheptel bovin. Trois villages sont concernés, à savoir Ilmaten, Takhlidjt et Semaoun. L’opération est prise en charge par les services municipaux et vise à contrecarrer ces maladies animales, considérées comme étant dangereuses, en conférant à la commune une vaste couverture immunitaire. De leur côté, les éleveurs de ces trois hameaux ont affiché leur satisfaction : «C’est une très bonne initiative, en sus, l’opération est gratuite. Cela va forcément nous aider à nous prémunir contre ces maladies qui peuvent atteindre nos cheptels», se félicite un éleveur de Takhlidjt. «Ces mesures prophylactiques, nous les renouvelons régulièrement afin d’éviter toute pathologie d’origine virale ou infectieuse, très contagieuse chez l’animal et qui touche spécifiquement les mammifères bi-ongulés (ovins, caprins, bovins...)», confie un responsable du service d’hygiène de l’APC de Chemini. A signaler qu’aucun foyer de fièvre aphteuse ou d’autres maladies virales n’a été signalé jusque-là dans la localité. «La campagne de vaccination est une mesure préventive, et la situation est pour le moment rassurante», dixit notre interlocuteur.

Bachir Djaider