Les projets jugés insuffisants à Akbou…

Par DDK | Il ya 32 minutes | 18 lecture(s)

Le village Amirouche, situé à 5 km du chef-lieu communal d'Akbou, est assujetti à des déficits en aménagement urbain.

Cette bourgade, habitée par environ 2 500 âmes, est dans un état peu reluisant qui met dans tous leurs états les villageois. Traversé par la RN26 du nord au sud, le village Amirouche (Ex-Riquet, du nom d'une colonne, (Mme Riquet en l'occurrence, qui exploitait les vastes terres agricoles de cette localité durant la colonisation française) se trouve en proie aux insuffisances flagrantes en aménagement urbain. Les ruelles aménagées en "mailles" ne sont pas toutes bétonnées, et la boue tapisse encore le sol, résultat des dernières pluies qui se sont abattues sur la région. Des flaques d'eau jalonnent les lieux dénotant de la défaillance du système d'évacuation des eaux pluviales. «A la tombée de la pluie, nos rues se transforment en ruisseaux, où les torrents pluviaux coulent à flots ! La fange se répand partout. Nos déplacements sont laborieux à cause de la boue, des mares d'eau et de l'état de délabrement de nos venelles qui ne sont pas réhabilitées il y a des années. Celles-ci sont carrément dégradées et ne comportent pas de caniveaux pour l'évacuation des eaux des pluies », regrettent un groupe d'habitants. Pour sa part, la RN26 qui passe par ce village, se trouve à chaque forte précipitation submergée par les torrents qui vont jusqu'à provoquer le blocage de la circulation automobile. Les caniveaux qui longent cette route dans ce village ne sont malheureusement pas curés régulièrement. A son tour, l'éclairage public enregistre des insuffisances à plusieurs endroits. Les trottoirs sont installés uniquement sur la rive gauche de la RN26 alors que celle à l'opposé n'est pas aménagée. «Nous avons vraiment besoin d'un grand projet d'aménagement urbain pour en finir avec ces carences qui nous mènent la vie dure», préconise l'un des villageois.

Syphax Y.