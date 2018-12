Plusieurs opérations inscrites à Taourirt Ighil

Par DDK | Il ya 33 minutes | 17 lecture(s)

La commune de Taourirth Ighil, située à 40 kms de Béjaïa, est peuplée par environ 10 000 habitants répartis variablement sur 21 villages situés dans cette localité promue comme commune depuis 1984. Cette municipalité est confrontée à un sous-développement criard en dépit des potentialités et autres atouts qu'elle recèle. Dotée d'un couvert végétal assez dense, ces contrées, haut perchées, possèdent une richesse sylvicole assez rare dans la région avec un liège de bonne qualité. Les habitants pratiquent pour leur part plusieurs activités agricoles, notamment, l'élevage (apicole, avicole, bovin et ovin), l’oléiculture, les maraîchages et bien d'autres. Sur le volet aménagement des villages, il y est enregistré des carences palpables qui font que le cadre de vie des habitants ne soit pas "accordé" sur leurs espérances. En dépit de tout ce qui a été entrepris par les autorités locales, il y subsiste des déficits dans ce volet précis. Et pour tenter de remédier un tant soit peu à cette situation, des projets ont été lancés par l'APC, en attendant d'autres. Sur l'agenda des autorités municipales, il y a plusieurs opérations qui ont été inscrites et les avis de consultation sont d'ores et déjà affichés en direction des éventuels soumissionnaires. Il est consigné la réalisation d'un fossé bétonné au profit du village Iksilen, et ce, sur une distance de 600 mètres linéaires. Dans le même sillage, il y a cette autre opération inscrite et qui se rapporte à la réalisation de l'éclairage public de la RN12 jusqu'à Taourirth Ighil centre, sur une distance de 750 mètres linéaires. Dans le même sillage, il y a ces projets qui ont trait à l'achèvement de la placette publique "Rachid Adjaoud" à Taourirth Ighil centre, l'aménagement d'une aire de jeux au village Aguemoun et enfin, le renforcement du réseau d'AEP au profit du village Cheurfa.

S. Y.