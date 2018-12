Le pont de tous les dangers

Par DDK | Il ya 32 minutes | 20 lecture(s)

Un vieux pont enjambant un cours d’eau à hauteur de Hammam Sillal, chef-lieu communal de Tifra, suscite de l’inquiétude et soulève des interrogations quant à sa fiabilité. Construit sur le CW13, cet ouvrage d’art datant de l’époque coloniale, donne l’impression d’avoir allégrement dépassé sa durée de vie, tant les signes de sa vétusté et de sa dégradation sont tangibles. «À chaque fois que je traverse ce pont à bord de mon véhicule utilitaire, je ressens des vibrations qui me donnent la chair de poule», s’inquiète un citoyen du village Tasga. «Les automobilistes sont exposés à un risque certain, surtout les propriétaires de véhicules lourds, dont la charge est un facteur aggravant», dira un usager de cette route originaire de Sidi Aïch. Les responsables de l’APC assurent partager les préoccupations des citoyens. «Il y a plusieurs centaines de camions qui transitent chaque semaine par ce pont. Nous n’avons aucun signe avant coureur d’un danger imminent, mais cela ne nous empêche pas de prendre les devants pour parer à toute éventualité», dira-t-il, en informant avoir déjà saisi qui de droit. «Nous avons interpellé les responsables de la direction des travaux publics sur la nécessité de pratiquer, à titre préventif, une expertise pour évaluer la solidité de cet ouvrage. Nous attendons une réponse que nous espérons prompte», a-t-il fait savoir. Se défendant de vouloir faire dans la démesure et la surenchère, un citoyen de Tifra rappelle l’épisode tragique de l’effondrement, il y a quelques années, d’une passerelle à Sidi Aich. «Il y a des points de similitudes entre cette passerelle et le pont de Tifra. Par conséquent, une expertise n’est pas de trop. Elle permettra de rassurer tout les usagers du CW 13 et surtout ne pas avoir à déplorer après coup, un quelconque drame, en imputant la faute à la fatalité», plaide-t-il.

N. M.