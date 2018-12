5e campagne de collecte de sang

Par DDK | Il ya 32 minutes | 19 lecture(s)

Fidèle à sa vocation sociale, l’association Soummam éco-culture de Sidi-Aïch, de concert avec le poste de transfusion sanguine de l’EPH de Sidi-Aïch, a organisé, la semaine dernière, une large campagne de don du sang. Sous le slogan significatif : "Sauver des vies", les membres de l’association sont à leur cinquième édition, qui s’inscrit de fait comme une tradition dans leur agenda. Ainsi, cette journée est un événement que l’association tient à marquer, pour rappeler la noblesse de l’acte humanitaire du don de sang et son importance vitale pour les malades. À cet effet, l’association en question a organisé dans la journée du samedi 15 décembre 2018, une campagne de sensibilisation et de collecte de sang au CEM Aissani, sis au centre-ville de Sidi-Aïch. Le centre de transfusion sanguine (CTS) de l’EPH de Sidi-Aïch a été associé à cette campagne pour assurer la logistique du dispositif humain et matériel pour la réussite de cette opération. Très accueillante, l’équipe assurant cette campagne était aux petits soins avec les donneurs pour les mettre dans de bonnes conditions. Les donneurs ne se sont pas bousculés au portillon de l’établissement, mais les dizaines de volontaires qui se sont présentés durant cette journée dédiée au don du sang témoignent leur solidarité avec les malades qui sont dans le besoin de la moindre goutte. «Dans le cadre du renforcement de l'action humanitaire de proximité, en vue d'aider les malades qui en ont grandement besoin, nous avons pris la décision de renouveler cette action, devenue une tradition. De même, nous avons mis à jour le fichier de donneurs de sang et le recensement de groupes sanguins rares», nous a indiqué un membre de l’association Soummam éco-culture. Toutefois, face au recul du don volontaire des citoyens, ce genre de campagnes est plus que nécessaire pour alimenter la banque du sang. Ce genre de manifestation de grande générosité ne draine pas souvent un grand nombre de volontaires, nonobstant le caractère humanitaire et salutaire que revêt ce genre de collecte. «Il faut savoir que les gens ne viennent pas spontanément, ils sont préoccupés par leurs quotidiens, mais quand on les sollicite et on leur explique l'importance de cette action humanitaire, ils répondent à l'appel. Le don du sang est d’abord unique, parce que rien ne peut le remplacer. Il n’existe pas de produit capable de se substituer complètement au sang humain», explique notre interlocuteur.

Bachir Djaider.