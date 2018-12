Le CW7 très dégradé !

Par DDK | Il ya 48 minutes | 81 lecture(s)

Il est l’un des tronçons les plus importants dans la haute vallée de la Soummam. Il s'agit du CW7 qui dessert trois communes, à savoir Tazmalt, Ath Mellikèche et Ighram, via la RN26. Néanmoins, la couche bitumineuse de la section de ce chemin qui mène vers la commune d'Ath Mellikèche est très dégradée. En effet, le CW7 qui dessert cette municipalité se trouve en proie à l'usure avec des trous, des crevasses et des ornières qui ne facilitent guère la circulation routière. En serpentant en haute montagne dans les territoires de cette localité perchée à près de 1 000 mètres d'altitude, le CW7 «arbore» toute sa «laideur», en menant la vie dure à ses usagers ! Pas facile d'emprunter un tel axe. Il existe des endroits où ce chemin est «livré» aux éboulements. Durant les intempéries, il devient impraticable en haute montagne. A la tombée de la neige, il se trouve bloqué pendant plusieurs heures face aux usagers qui attendent que les «maigres» engins de l'APC viennent dégager les amas de flocons de la poudreuse, qui obstruent, à chaque fois, la circulation au niveau de ce tronçon «mal-en-point». Quant aux travaux d'entretien, ils ne sont pas effectués sur ce chemin laissé dans un état de déliquescence totale. Les ouvrages et autres équipements routiers, comme les caniveaux, les ouvrages busés et les gabions, sont rares sur ce chemin qui ne cesse de se détériorer. La localité ne dispose même pas d'une maison cantonnière afin d'entretenir cette section importante dans cette région nichée sur l'un des contreforts méridionaux de la chaîne montagneuse du Djurdjura. «Je n'ai pas de souvenances concernant la réhabilitation du CW7. Il est laissé comme ça, en butte à la dégradation et à l'usure», regrette un habitant d'Ath Mellikèche.

S. Y.