Campagne de dépistage à Khellil

Une caravane de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus a été organisée récemment par l’association Cœur généreux et main tendue d’Aït Ifssar, à Khellil, avec le concours de l’association d’aide aux cancéreux Toudert d’Amizour.

Cette action humanitaire et de solidarité avec la gent féminine rurale a permis à pas moins de 200 femmes de se faire ausculter et dépister par des médecins et paramédicaux mobilisés pour la circonstance. Selon l’équipe médicale bénévole, 30 cas suspects ont été recensés à l’issue de l’opération de dépistage. Les femmes concernées ont été orientées vers des services médicaux spécialisés pour subir des examens plus approfondis, la mammographie pour le cas du cancer du sein. Ces cas «positifs» à première vue concernent, en majorité, le cancer du sein. Celui-ci reste le premier mal qui touche les femmes dans le monde (11%) et dans le pays, avec plus de 40 000 nouveaux sujets annuels, selon le registre du cancer national. Ce cancer est favorisé par plusieurs facteurs, dont les changements du mode de vie, le stress et le tabac. Pour le cancer du col de l’utérus, les chiffres épidémiologiques indiquent sa régression ces dernières années, suite à l’amélioration des moyens d’hygiène, sachant que ce type de cancer est dû à une infection virale. Pour celui du col de l’utérus, deux cas suspects ont été recensés au terme de cette campagne médicale gratuite. Ceux-ci, au même titre que ceux du cancer du sein, seront pris en charge dans les meilleurs délais par l’association Toudert d’Amizour, assure Razik Zenati, président de l’association d’aide aux cancéreux. «Nous rassurons ces femmes, elles seront prises en charge, aidées et accompagnées par notre association jusqu’à la rémission, si cette affection est bien sûr confirmée. Nous sommes mobilisés pour cela», dira notre interlocuteur. Les membres de l’association «Cœur généreux et main tendue» se disent satisfaits du travail de l’équipe médicale mobilisée pour cette caravane, qui est arrivée à dépister des cas nécessitant un suivi médical et des examens approfondis. «Nous avons atteint notre objectif à travers cette modeste action, qui donnera une chance aux femmes, dont le dépistage s’est avéré positif, d’être suivies. C’est cela notre objectif», se félicite Nordine Mernache, membre de cette association humanitaire locale. Notons que l’équipe médicale qui s’est déplacée au village Khellil ne s’est pas contentée du dépistage des cancers sus dits. Elle a également procédé au dépistage du diabète et de l’HTA. En parallèle à cette action sanitaire, une collecte de dons de sang a été assurée pour le CTS de l’hôpital d’Amizour en plus d’une campagne de sensibilisation sur les dangers du monoxyde de carbone par la Protection civile. Toutes ces actions de prévention et de solidarité avec les couches défavorisées sont inscrites dans le plan d’action du mouvement associatif et de la protection civile, mobilisés côte à côte au profit des citoyens des régions reculées.

Nadir Touati