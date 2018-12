Une unité de soins pour Aït Daoud

Par DDK | Il ya 1 heure | 67 lecture(s)

Améliorer l’accessibilité aux soins par l’implantation d’infrastructures de proximité, tel est le fil conducteur de la démarche des pouvoirs publics, à travers la réalisation d’une unité de soins au profit du village Aït Daoudn dans la commune d’El Flay. Des locaux initialement destinés à un usage professionnel et artisanal, dans le cadre du dispositif ANSEJ, ont été aménagés et transformés en salle de soins. Les travaux ont été pris en charge par l’APC, a-t-on appris. Selon le directeur de l’établissement public de santé de proximité (EPSP) de Sidi Aïch, les équipements nécessaires au fonctionnement de cette entité sanitaire sont acquis. Même le personnel de service est «en cours de préparation», informe-t-il. «Tout est fin prêt. La mise en service de cette structure de soins interviendra incessamment», assure le directeur de l’EPSP. Sollicités pour donner leurs opinions sur ce nouvel acquis, des habitants du village Aït Daoud ont exprimé leur pleine adhésion : «Avec la réalisation de tels équipements au plus près du citoyen, la notion de santé de proximité, érigée en priorité par les pouvoirs publics, prend toute la mesure de sa signification», dispose un retraité du village. Tout aussi enthousiaste, un autre villageois dira que «l’ouverture annoncée de cette unité de soins est une bénédiction pour la population de notre village, qui ne sera plus obligée d’aller, par monts et par vaux, chercher d’une quelque prestation de soins de base».

N. M.