Tighri au chevet des nécessiteux !

Par DDK | Il ya 1 heure

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action pour cette fin d'année, l'association pour handicapés et malades chroniques Tighri, en collaboration avec la cellule de proximité et de solidarité (CPS) d'Aït Smaïl, a organisé, samedi dernier, une caravane de solidarité au profit des personnes à besoins spécifiques, des personnes âgées et des familles démunies de la région. Des colis alimentaires, des vêtements chauds pour mieux affronter la rudesse de l’hiver, des fauteuils roulants pour les personnes à mobilité réduite, des béquilles, des poussettes et bien d’autres articles ont été offerts à cette couche défavorisée. Les produits et effets vestimentaires distribués ont fait le bonheur de quelque 40 familles en difficulté sociale. «Nous voulons à chaque circonstance rester fidèles aux principes de notre association. Ce geste de solidarité citoyenne n'est qu'un complément de toutes les activités précédentes que nous avons organisées», dira un membre de l’association Tighri. Et de poursuivre : «En parallèle, l'association est en train de mener d'autres actions, toujours en faveur des catégories vulnérables de la société. Nous espérons être la hauteur de tous ceux qui nous attendent à travers notre commune ».

M. K.