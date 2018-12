Campagne de dépistage à Tassafessafet

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Placée sous le slogan «Mieux vaut prévenir que guérir», une journée de dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein a été organisée, vendredi dernier, au niveau du village rural de Tassafessafet relevant de la commune de Melbou, situé à 50 km à l’Est de la wilaya de Béjaïa. Cette forte louable initiative est organisée au niveau de l’école primaire dudit village par la dynamique association «Main tendue aux cancéreux de la wilaya de Béjaïa» en étroite collaboration avec l’Assemblée populaire communale de Melbou et la polyclinique de la ville. Cette journée médicale organisée au profit des femmes rurales de la région a été encadrée par le Docteur Achour, médecin spécialisé en génécologie, Mme Kakouche Radia et Mlle Mira Chahrazed en leurs qualités de sages-femmes. Durant cette journée, des consultations et un dépistage gratuit leur a été assuré. «Cette journée s’inscrit dans le cadre du plan d’action de notre association. Notre objectif par l’organisation de cette journée de dépistage c’est de permettre aux femmes du village de se faire dépister gratuitement. Ce dépistage est très important car il permet de détecter des lésions précancéreuses et de les traiter avant qu'elles ne se transforment en cancer car comme dit le proverbe vaux mieux prévenir que guérir. Nous n’avons enregistré aucun cas positif parmi les femmes dépistées», confie Mlle Zahia Guendoul, présidente de l’association Main tendue aux cancéreux de la wilaya de Béjaïa. Et d’ajouter : «Nous allons sillonner incessamment tous les villages ruraux pour assurer des dépistages gratuits aux profits des femmes, notamment celles qui habitent dans des zones rurales qui n’ont pas les moyens pour faire le dépistage». Pour rappel, cette dynamique association qui active dans le domaine médical a déjà organisé une journée similaire au niveau du village Tiksert.

Aziz Khentous