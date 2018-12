La bibliothèque communale non opérationnelle !

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Réceptionnée intégralement l'été dernier, la bibliothèque communale d'Ighil Ali n'est pas encore fonctionnelle au grand dam des jeunes de la localité. En effet, cet équipement public, situé au chef-lieu communal à quelques centaines de mètres en aval du CEM Ben Badis, se trouve toujours fermé en dépit de sa livraison. La bâtisse flambant neuve, une structure bâtie en R+2 en sus d'un sous-sol, ne connaît aucune activité depuis son inauguration par l'ex-wali par intérim, Toufik Mezhoud, début septembre dernier. Questionné sur cette situation, le P/APC d'Ighil Ali, Mohand Larbi Laradi, dira : «En effet, la bibliothèque communale d'Ighil Ali a été réceptionnée intégralement. S'agissant de sa fermeture et de l'absence de toute activité dans cette structure, cela est dû au manque d’équipements, du mobilier et autres matériels afférents pour son bon fonctionnement. Nous avons recruté déjà une bibliothécaire pour la gestion de cette structure en attendant le renforcement du personnel avec d'autres recrutements. Comme c'est un projet sectoriel, nous avons saisi la wilaya pour régler cette situation et permettre par là même aux jeunes de la commune de disposer de leur bibliothèque. Cependant, en principe, cet édifice sera opérationnel en 2019», a indiqué notre interlocuteur.

Syphax Y.