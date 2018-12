La route de Tizi Ouchen prise en charge

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Le chemin vicinal desservant le village Tizi Ouchen, dans la commune d’Amizour, sera incessamment bitumé, apprend-on d’un responsable de l’APC. En effet, d’après notre interlocuteur, une cagnotte a été dégagée à cet effet sur le budget d’équipement de l’exercice en cours. «Toute la procédure en amont et ayant trait à l’étude technique du projet, de même que les consultations, ont été finalisées. La commission communale des marchés a même retenu une entreprise pour prendre en charge l’exécution des travaux», a indiqué notre interlocuteur. Et d’enchainer : «La notification de l’ordre de service pour le démarrage du chantier interviendra sitôt le contrat avec l’entreprise visé par les services du contrôle financier». L’aménagement et le revêtement en béton bitumineux de cet axe routier concerne un linéaire de 3 km, informe-t-on. Ayant subi pendant longtemps les cahots de cette route en lacets et défoncée, les villageois de Tizi Ouchen ont montré des signes de réconfort et de soulagement : «Ce chemin vicinal nous a causé beaucoup de torts. Emprunter, à longueur d’année, une piste poussiéreuse, étroite et parsemée de trous n’est pas de tout repos. Heureusement que sa prise en charge est annoncée pour bientôt», souligne un usager de cette route. Et à un autre habitant du village de faire chorus : «L’idée de pouvoir rouler sous peu sur un tapis d’asphalte nous verse du baume au cœur. Et c’est tout à l’honneur de l’assemblée communale d’avoir initié ce projet, dont on espère la concrétisation proche».

N. M.