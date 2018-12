Deux milliards pour le nouveau siège APC

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

La commune d’El Flay a dégagé une enveloppe budgétaire de 2 milliards de centimes pour le nouveau siège APC, dont le projet est en chantier depuis de longues années. D’après le premier magistrat de la commune, ce nouveau crédit est ouvert sur la dotation versée à la collectivité au titre de l’exercice 2018 du fonds de garantie et de solidarité entre les communes (ex-FCCL). La nouvelle infrastructure, est-il rappelé, est implantée dans le périmètre urbain du chef-lieu de la commune, à quelques centaines de mètres du vieux siège APC. Les nouveaux subsides serviront, selon le maire, à couvrir les travaux d’achèvement de la superstructure. D’autres rallonges budgétaires seront nécessaires, informe-t-on, pour mener le projet à bon port. Le coût de réalisation de l’investissement se monte à 11,5 milliards de centimes. Trois tranches ont été réalisées jusqu’à présent, apprend-on, grâce à la mise à contribution de crédits résultants d’un montage financier associant le budget de wilaya et les plans communaux de développement. Rencontrés à Sidi Aich, des citoyens de la commune d’El Flay ont unanimement salué l’initiative de leur APC, dont ils soulignent «la nécessité et l’importance». «La mairie est la vitrine de l’État. Elle doit refléter le pouvoir régalien, inspirer la confiance et susciter l’admiration et le respect. Le projet engagé va dans ce sens», déclare un jeune du village Ath Daoud. «Le vieux siège APC a fait son temps. De par sa vétusté, son exiguïté et son état de dégradation, son remplacement relève d’une urgente nécessité», renchérit un autre habitant d’El Flay.

N. M.