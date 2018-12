Les villageois réclament l’extension du réseau ADSL

Par DDK | Il ya 10 minutes | 6 lecture(s)

La couverture en réseau de fibre optique dans la commune de Feraoun laisse à désirer tant elle n'est pas généralisée à tous les villages de la municipalité. En effet, hormis le chef-lieu communal qui a été raccordé il y a quelques mois de cela au réseau ADSL, les autres localités attendent impatiemment leur tour pour disposer de cette technologie de l'information et de communication tant affectionnée. Ainsi, d'après nos sources, les habitants des villages Ait Ounir, Ichekaben, Iguer Ali, Iguer Guendouz, Akentas, Timsiline, Iâadnanen et bien d'autres attendent impatiemment l’extension du réseau de la fibre optique vers leurs localités. «C'est vraiment impensable qu'à quelques jours de la nouvelle année 2019, nos villages, excepté le chef-lieu, ne sont pas encore raccordés à la fibre optique. Nos endurons, en plus des autres problèmes, les affres de l'isolement dans nos villages, où il n'existe aucun espace de loisirs. Pour surfer sur le net et bénéficier des services de l'ADSL, comme la téléphonie aussi, nous sommes obligés de nous déplacer jusqu'au chef-lieu communal ou en dehors de notre commune. L'Internet via le haut débit ou l'ADSL est un équipement de taille qui permettra aux villages de sortir de leur enclavement. Ce sont surtout les jeunes qui vont pouvoir combler leur temps libre, eux qui n'ont pas d'autres espaces culturels dans leurs villages isolés. Nous demandons à ce qu'une extension du réseau de la fibre optique vers tous les villages de la commune soit enclenchée pour faire sortir nos villages de leur isolement», préconise un habitant du village Ait Ounir. En attendant qu'un hypothétique projet d'extension du réseau de la fibre optique soit inscrit et réalisé dans la foulée, les habitants des différents villages de la commune de Feraoun prennent leur mal en patience.

S. Y.