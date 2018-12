La formation de fromagers lancée

Par DDK | Il ya 9 minutes | 7 lecture(s)

L’association Akfa-agriculture s’apprête à organiser, du 27 au 30 du mois courant, une session de formation en fabrication de fromage traditionnel au niveau de l’école primaire du village Taourirth, dans la commune d’Akfadou. Une session de formation qui permettra aux anciens de perfectionner leurs connaissances sur la fabrication de fromage traditionnel et aux nouveaux d’en faire une découverte. «Cette formation fournira, dans la foulée, les bases pour ceux qui souhaiteraient ouvrir leur propre fromagerie», précise un membre de l’association Akfa-agriculture d’Akfadou. C’est, d’ailleurs, le but assigné à cette session de formation du fait qu’elle cible des jeunes des deux sexes qui veulent se lancer dans la fabrication du fromage, perfectionner leurs techniques et acquérir des connaissances de base dans ledit domaine.

F. A. B.