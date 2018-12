Lancement des travaux au chef-lieu

Par DDK | Il ya 39 minutes | 78 lecture(s)

Bien qu’ils ne soient pas de grande envergure et structurants, les quelques projets d’aménagement retenus pour la ville de Sidi Aïch sont «bons à prendre» en ces temps de vaches maigres. Le quartier des 70 logements, sis au chef-lieu communal de Sidi Aïch et mitoyen du lycée mixte, connaît depuis quelques jours déjà des travaux de réfection du réseau de l’'éclairage public, avec l'installation de luminaires de type LED (light-emitting diode) ou DEL en français (diode électroluminescente). Comme il est connu, ce système d'éclairage écologique utilise peu d'énergie électrique pour fonctionner, ce qui permettrait aux collectivités locales d'économiser un peu, contrairement à l'ancien éclairage qui consommait et de l'énergie et de l'argent ! Dans le même sillage, l’accès principal du marché des fruits et légumes de l'agglomération de Sidi Aïch connaît des travaux de réhabilitation. Les travaux ont démarré récemment pour s'étaler le temps de revêtir l'accès en question, pour permettre une activité commerciale dans les normes requises Par ailleurs, des travaux de forage en vue d'étudier la nature du sol sont en cours de réalisation dans l'optique de mettre en œuvre un projet de réhabilitation et d'aménagement de l’oued Soummam, qui traverse cette localité. En crue, ce cours d’eau provoque des dégâts aux terres agricoles qui le longent, en emportant, à chaque fois, des pans de terres et en évasant le lit de l'oued. Les autres projets inscrits concernent l'aménagement urbain. L’un d’eux a trait à la réhabilitation du chemin reliant Bouzermène vers la RN26 (au lieu-dit Echett) sur une distance linéaire de 2 km. Deux opérations sont retenues pour ce chemin: la réhabilitation de l'assainissement et l'aménagement et revêtement de la chaussée.

S. Y.