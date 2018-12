Mezaïa toujours en attente

Par DDK | Il ya 38 minutes | 66 lecture(s)

Les habitants des villages de la région de Mezaïa, dans la commune de Béjaïa, se félicitent du raccordement au gaz de ville de centaines de foyers, voire de milliers, à travers la wilaya, espérant que leur tour arrivera prochainement. Mais pour le moment, ils sont dans le flou. Il semble, selon les plus sceptiques, que l'alimentation de leurs habitations en cette énergie ait été renvoyée aux calendes grecques. Après le creusement des canalisations, à partir du chemin de wilaya n° 34 jusqu'à leurs maisons, et le pose des tuyaux, l'entrepreneur chargé de l'opération a déserté le chantier. Et depuis, plus personne ne s’est prononcé quant au devenir de ce projet. Au moment du creusement des canalisations, l’on avait demandé aux villageois de préparer des petites niches devant leurs portes d'entrée, pour loger les compteurs. Ce qu’ils n’ont pas manqué de réaliser avec empressement, croyant que l’arrivée de ce fameux combustible allait suivre incessamment. Certains, poussés par l'euphorie, ont même procédé aux installations intérieures. Puis rien, hormis un bout de cuivre qui bouche le tuyau de la canalisation. «Nous avons eu aussi, ironise Saïd, habitant de l'un des villages concernés, la démolition de la route du village. Elle est devenue presque impraticable à certains endroits. Voilà, maintenant, nous n'avons ni route ni gaz. On ne sait même pas si le projet va redémarrer. On parle, ajoute-t-il, du gel et du dégel de crédits, mais on ne sait même pas si c’est à partir d’Oued-Ghir, de Toudja ou de Béjaïa que seront alimentées nos habitations. Même le poste de détente, on ne sait pas où il va être installé».

B Mouhoub.