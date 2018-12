8 000 tonnes de déchets évacuées

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

Depuis le lancement de l’opération de curage des douze oueds traversant le chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, le 6 octobre dernier, pas moins de 8 000 tonnes de déchets et de boue ont été évacuées vers la décharge publique.

Au total, 450 rotations ont été effectuées par des camions gros tonnage, appartenant aux secteurs public et privé. Avant-hier, des travaux de curage ont été lancés en présence du wali de Béjaïa, qui supervise personnellement cette opération, au niveau de l’Oued Soummam, exactement au pont Scala. Le but de cette opération, explique-t-on, est d’éviter les risques d'inondations. Pour rappel, une enveloppe financière conséquente de l’ordre de 10 milliards de centimes a été débloquée par la wilaya de Béjaïa pour la prise en charge de cette grande opération de curage, d’aménagement et de protection des principaux oueds traversant la commune du chef-lieu de wilaya sur un linéaire de 4,5 kilomètres. Pour sa part, l’APC de Béjaïa avait consacré un budget de 1,2 milliard de centimes pour la réussite de cette opération. Apparemment, les autorités locales et les services de l’APC de Béjaïa ont beaucoup appris des années précédentes, où le non curage des oueds traversant la ville de Béjaïa et de grandes agglomérations environnantes a été à l’origine des inondations catastrophiques durant la saison des grandes pluies. Par ailleurs, ces rivières posent un vrai problème de pollution environnementale dans la commune de Béjaïa. Ils sont infectés par les eaux usées, les rejets toxiques des unités de production et envahis par des reptiles et rongeurs. Ainsi, ils représentent un danger permanent pour la santé publique et d’inondations en cas de débordement et de crue. À souligner que cette vaste opération de curage a été lancée avec le concours de l’ONA, la DTP et la direction de l’hydraulique, en collaboration avec des entreprises privées, lesquelles ont mis à disposition de la wilaya leurs moyens matériels et humains.

B. S.