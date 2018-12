Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Les projets relatifs au volet aménagement urbain sont nombreux dans la commune d'Amizour, dénotant d'un grand besoin exprimé par les habitants des 75 villages et hameaux situés dans cette troisième plus grande commune après Béjaïa et Akbou. En effet, plusieurs opérations ont été inscrites par les autorités communales alors que d'autres sont en voie d’exécution. Au chapitre des opérations inscrites, celles qui ont trait à l'aménagement et revêtement de la voie reliant la RN75 à la sortie du lotissement Merdj Ouamane vers la localité d'Ighil Ibezgane, et ce sur 1 000 mètres linéaires (1ère tranche). Il y a aussi cette autre opération qui se rapporte à la réalisation d'un mur de soutènement au village Adjroud pour fixer le sol qui menace d'érosion et un autre mur de soutènement est prévu au stade Boukhalfa. Dans le même registre, il y a également ce projet de réalisation de travaux d'étanchéité au profit de l'école primaire du village Taddart Tamokrant et la réalisation et rénovation de l'éclairage public pour le village Afra. Aussi, il y a cet autre projet qui a trait à l'ouverture d'une nouvelle route qui reliera les communes d'Amizour et Barbacha via le village Boughidène. Le projet qui, dit-on, permettra de désenclaver une région rurale comprise entre les deux municipalités a suscité d'ores et déjà l'intérêt de la population locale. Une réunion de concertation s'est déjà tenue, dernièrement, entre les autorités communales et les propriétaires terriens concernés par le projet de réalisation de cette route. Par ailleurs, et dans l'optique de lutter contre les zoonoses notamment la rage et la leishmaniose qui demeurent des affections assez graves aux conséquences qui peuvent être dramatiques sur la santé publique, une campagne d'abattage de chiens errants a été organisée récemment par l'APC, laquelle s'est étalée du 13 au 17 décembre derniers.

Syphax Y.