Un parc d’attraction en projet

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

La commune de Kherrata a engagé une démarche visant à donner un contenu concret à deux projets d’investissement, a fait savoir un membre de l’exécutif communal. «Nous avons deux candidats à l’investissement privé. L’un est porteur d’un projet de manufacture consistant en la fabrication d’appareils à café, l’autre se propose de réaliser un parc d’attraction dans le cadre du dispositif Calpiref», a expliqué le responsable de l’APC. L’installation de la manufacture, informe-t-on, est projetée en lieu et place de l’ex-Sonitex, fermée depuis plus de 15 ans. «L’investisseur promet de créer 430 postes d’emploi, sans compter les recettes fiscales que le projet va générer pour la collectivité», dira notre interlocuteur. L’ébauche de ces projets, indique-t-on, s’inscrit dans une dynamique globale de développement locale, basée sur l’investissement créateur d’emploi et de valeur ajoutée. «Nous nourrissons l’ambition de nous défaire, à terme, de la dépendance des subventions de l’État et parvenir à l’autofinancement par la valorisation et la mise à profit de tous les gisements de richesse», souligne un élu à l’APC. À travers ces investissements, escompte-t-on, la collectivité locale se donnera les moyens de prendre sa destinée en main et contribuera du même coup à inverser la courbe du chômage qui épouse des contours alarmants.

N. M.