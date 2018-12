Des villages attendent leur raccordement

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Après la mise en service du gaz naturel, le mois de juin dernier, au profit de près de 1 000 foyers relevant des villages Tala Lbir, Iâarkav et Laâzib, dans la commune de Boudjellil, d'autres villages situés dans la même municipalité attendent impatiemment leur tour. Il s'agit de Tigrine, Hamda et Ath Wihdane. En effet, ces patelins haut-perchés ne sont pas encore raccordés au gaz naturel bien que la conduite principale, ou ce qui conviendrait d'appeler le gazoduc, passe via les terres de ces localités qui surplombent le chef-lieu communal de Boudjellil. «Nous continuons à subir les affres de l'absence du gaz naturel malgré que la conduite est passée à côté de nos maisons. C'est aberrant. Notre village, Ath Wihdane, est perché à plus de 600 mètres d'altitude où le froid et le gel balayent nos ruelles. Nous utilisons toujours des bonbonnes du gaz butane», fulmine un habitant d'Ath Wihdane. Même topo au village voisin, Tigrine en l'occurrence. Les habitants de ce patelin se sentent désabusés et surtout en colère car ils ont reçu des promesses de branchement de leurs foyers au réseau du gaz naturel sans qu'elles soient suivies d'actes concrets. «On nous a promis monts et merveilles lors des précédentes campagnes électorales, comme le raccordement de notre localité au réseau du gaz naturel, mais finalement cela n'était qu'une duperie destinée à gagner des voix pour les scrutins pas plus. Maintenant, nous lançons un appel aux responsables locaux de Boudjellil pour engager les procédures administratives afférentes afin d'inscrire et réaliser ce projet dans les plus brefs délais», appelle de tous ses vœux un villageois de Tigrine.

Syphax Y.