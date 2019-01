Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Un concours «Master chef» de la meilleure rouleuse de couscous est prévu au CFPA de Chemini, en prévision du nouvel an berbère, Yennayer, qui aura lieu dans une dizaine de jours.

À l'approche de la célébration du nouvel an amazigh, Yennayer 2969 qui coïncide chaque année avec la date du 12 janvier du calendrier grégorien, la plupart des associations à caractère culturel, des organismes d'État dont beaucoup d'écoles, s'affairent activement à préparer les festivités. Ici, on prévoit la dégustation de plats traditionnels, là des expositions de photos ou d'outils anciens, ailleurs des interprétations de chansons, chorales ou de pièces de théâtre en rapport avec l'événement. Mais la palme des festivités, cette année, semble revenir indiscutablement au CFPA de Chemini qui a pris la louable initiative d'organiser la première édition du Concours de la meilleure rouleuse de couscous. «C'est un concours de master chef de cuisine kabyle», souligne non sans une pointe de fierté, Kamal Drif du CFPA de Chemini. Le concours est organisé pour sauvegarder, précise-t-il, un savoir-faire millénaire qui est en voie de disparition. Le concours aura lieu le 12 janvier. Il est ouvert à toutes les femmes âgées de moins de 40 ans. Les inscriptions sont restées ouvertes jusqu'au 30 décembre. Le dossier à fournir comprend seulement une photo et un extrait de naissance. Avant la date du concours, les participantes vont bénéficier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire et en méthodologie. Le jour du concours, les candidates doivent obligatoirement porter une robe kabyle et se coiffer d'un foulard kabyle. Toutes les concurrentes recevront un certificat de participation et des diplômes d’honneur seront décernés par le jury aux dix premières gagnantes qui pourront, promet notre interlocuteur, «bénéficier d'un suivi technique si elles viennent à se lancer dans la fabrication du couscous».

B Mouhoub.