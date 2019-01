32 millions de dinars pour le stade

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Le stade de foot, implanté à hauteur de Bordj Mira chef-lieu communal de Taskriout, est en passe d’être revêtu en gazon synthétique. D’après un responsable de l’APC, le projet est pris en charge par une enveloppe budgétaire dégagée sur l’exercice en cours. «Le projet a fait l’objet d’un avis d’appel d’offre à l’issue duquel la commission communale des marchés a sélectionné une entreprise réalisatrice», a expliqué notre interlocuteur. «Le marché a été attribué conformément au décret portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public», a-t-il encore indiqué. Selon notre source, le montant du contrat s’élève à 32,18 millions de dinars, en faisant prévaloir le critère de l’offre financière moins disant. Un délai de quatre mois et demi est nécessaire pour livrer ce projet, informe-t-on, et ce, à compter de la date de notification de l’ordre de service, lequel interviendra après approbation du marché par les services du contrôle financier. Réagissant par rapport à ce projet, des citoyens de Taskriout ont fait montre de leur pleine adhésion. «De telles initiatives sont trop rares pour ne pas les souligner. Cette nouvelle pelouse inaugurera une nouvelle ère pour nos jeunes qui auront les conditions idoines pour donner la pleine mesure de leur talent», acquiesce un commerçant. «Ce tapis en tartan dessinera de meilleures perspectives pour les jeunes sportifs et augure d’un meilleur avenir pour le sport», enchaine un autre habitant de Bordj Mira.

N. M.