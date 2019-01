Le projet du gaz à la traîne

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Le projet de raccordement de la commune de Tifra au réseau du gaz naturel n’est pas près d’être mené à bon port. Du moins, c’est le cas de quelques lots de ce chantier titanesque, dont les travaux sont à l’arrêt depuis plusieurs mois sans qu’aucune perspective de leur relance ne soit encore à l’ordre du jour. «Le projet est scindé en six lots, dont trois avancent à peu près correctement, avec des taux d’avancement oscillant entre 70 et 95 %, alors que pour les trois lots restants, les travaux sont à l’arrêt», relève, sur une pointe de dépit, un élu à l’APC qui déplore les promesses non tenues quant à la reprise des travaux. «Plusieurs réunions ont été tenues en présence des responsables de l’APC, des représentants de la Sonelgaz et des entreprises concernées et des engagements ont été pris pour la relance des chantiers à l’arrêt. Hélas, nous ne voyons encore rien venir», fulmine l’élu local, en mettant en exergue les incidences négatives et les préjudices découlant de ce statu quo. «Nous avons interpellé la Sonelgaz pour qu’elle presse les entreprises à reprendre les travaux ou, à défaut, à les remplacer par d’autres. L’état actuel de notre réseau routier est chaotique et la population est au bord de l’exaspération», renchérit-il sur un ton acerbe. Habitant à proximité du village Tasga, un citoyen s’interroge sur les véritables raisons de ce laisser-aller : «Nous avons beau cherché, nous n’avons trouvé aucune explication rationnelle à cette situation qui confine à l’absurde. Une chose est sûre, l’hiver est à nos portes et nous nous apprêtons à vivre une autre saison de galère», lâche-t-il amèrement. Tout aussi désappointé, un autre citoyen s’interroge : «Le réseau de distribution du gaz est achevé dans notre village. Qu’attend-on pour procéder aux essais et lâcher le gaz pour nous épargner les rigueurs de l’hiver ?».

N Maouche.