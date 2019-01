L’heure est à Yennayer 2969

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Si le nouvel an grégorien a été célébré dans la nuit du lundi au mardi, Yennayer, qui marque le nouvel an amazigh, sera accueilli le samedi 12 janvier. Pour cela, un comité citoyen «Yennayer 2969» a été créé à Béjaïa, lequel a concocté un riche programme et a fait en sorte de synchroniser celui-ci aux autres programmes préparés par les différentes associations culturelles activant sur tout le territoire de la wilaya de Béjaïa. Toutefois, le programme prévu par ce comité citoyen s’étalera sur trois jours, à savoir du 11 au 13 janvier, a-t-on appris auprès de Nadia Agsous, la chargée de communication dudit comité. Les principales activités seront concentrées à la bibliothèque communale de la ville de Béjaïa. Le comité citoyen «Yennayer 2969» invite à célébrer cette fête dans la joie, la convivialité, le partage, le vivre et le faire ensemble. Il appelle aussi à se retrouver tous ensemble autour des activités du comité où la culture sous ses formes multiples sera au rendez-vous. Il conseille de ne pas rater la partie consacrée à «Thamousnaw» (savoir et connaissance) qui proposera trois journées qui feront voyager hors des frontières. Cette démarche transnationale a pour objectif d’ériger des ponts avec d’autres cultures et s’ouvrir à l’autre, souligne un membre du comité. Sinon dans l’ensemble, la majorité des associations, qui fêteront Yennayer, ont programmé des activités, durant le week-end du 11 au 12 janvier, autour d’expositions, chant, théâtre, défilés en tenues traditionnelles, conférences, témoignages et concours de dessin et du meilleur plat traditionnel.

A Gana.