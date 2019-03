2 000 plants distribués aux paysans

El-Kseur est une commune à vocation agropastorale. Elle renferme un verger arboricole assez important, la plaçant parmi les communes relevant de la wilaya de Béjaïa qui sont en pôle position dans la filière d’arboriculture !

Parmi les espèces d’arbres qui prédominent dans cette municipalité, on retrouve les orangers et les oliviers. En effet, de vastes surfaces agricoles sont plantées d’orangers d’une assez bonne qualité et cette année, la production a connu un saut quantitatif et qualitatif dans la commune. L’olivier occupe également de larges surfaces, notamment sur les collines et les mamelons dispersés dans cette région au relief varié.

La campagne d’olivaison, qui s’est achevée il y a quelques semaines, a donné une bonne production d’huile d’olive. Cette filière revêt une importance particulière, ne consistant pas seulement en une filière agricole, mais tout un ensemble de traditions et de coutumes qui l’accompagnent.

L’Etat a, depuis des années, consenti beaucoup d’efforts pour accompagner les paysans et les encourager à plus s’investir dans la production de ce « pétrole » vert qui ne tarit jamais. Des aides leur sont octroyées chaque année, consistant notamment en des dons d’oliviers, afin de booster la filière arboricole.

Et c’est ce qu’a fait récemment la subdivision de l’agriculture d’El Kseur qui a distribué, dans le cadre du fonds national de développement rural (FNDRA), pas moins de 2 000 jeunes oliviers au profit des fellahs de la commune d’El Kseur, mais également ceux des municipalités de Fenaia et Toudja chapeautées par ladite subdivision.

Par ailleurs, la même subdivision a animé dernièrement une campagne de sensibilisation, auprès des paysans de la localité, pour une lutte efficace contre les mauvaises herbes.

Syphax Y.