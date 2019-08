22 moutons offerts aux nécessiteux

Pas moins de 22 moutons ont été distribués au profit des orphelins et des familles démunies lors de la finale du tournoi de foot en salle dans sa 6e édition, initié par les amis de la radio Soummam. La compétition, organisée cette fois sous les couleurs de la charité, a au lieu du 18 juillet au 3 du mois en cours au niveau de la salle bleue de la ville de Béjaïa en guise de solidarité et d’aide à cette tranche de nécessiteux, à l’occasion de l’Aïd El-Adha.

Le tournoi qui a vu la participation de dix équipes amatrices, venues de plusieurs communes de la wilaya, a connu aussi la participation de quelques joueurs de marque pour donner un grain de sel à cette manifestation du sport roi, dont l’objectif principal est d’utiliser les frais de participation de chaque club comme fonds qui a servi à l’achat des moutons du sacrifice.

«Le but principal à travers l’organisation de ce tournoi est d’abord de venir en aide aux orphelins et aux familles pauvres de la région à qui nous avons offert des moutons à l’occasion de l’Aïd», dira Arezki Sedaoui, président du comité organisateur. Pour revenir au tournoi lui-même, la finale a été farouchement disputée par deux équipes de la ville d’El-Kseur, celle du quartier Ain Lahlou et ALPRO santé. C’était un véritable classico remporté par le sextuor d’Ain Lahlou par un score de 3 buts à 2. Pour terminer, un trophée a été offert à l’équipe gagnante en plus des moutons ont été distribués aux enfants issus des familles nécessiteuses.

Nadir Touati