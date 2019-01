350 millions pour les cantines scolaires

Une enveloppe financière de l’ordre de 350 millions de centimes vient d’être consacrée par l’Assemblée Communale Populaire d’Oued Ghir pour le renouvellement des équipements des cantines scolaires de ses écoles primaires, a indiqué le maire Yacine Ramdani. Cet argent est destiné à l’acquisition de nouveaux ustensiles de cuisine : fourchettes, cuillères, assiettes, plats, robots électriques et autres équipements. Cette opération s’inscrit, indique-t-on, dans le cadre des efforts fournis par l’APC d’Oued Ghir pour améliorer les conditions de la restauration scolaire des écoliers de la commune.

Par ailleurs, l’APC d’Oued Ghir contribue à hauteur de pas moins de 10 DA/repas pour garantir aux élèves des plats consistants et adéquats. Dans un autre chapitre, un budget similaire, soit 350 millions de centimes, a été alloué par l’exécutif communal pour doter les salles de classe de plusieurs écoles primaires de nouveaux tableaux, chaises et tables afin d’améliorer les conditions de scolarité des écoliers et de travail des instituteurs. Pour rappel, l’APC d’Oued Ghir a bénéficié, également, à l’instar de toutes les communes de la wilaya de Béjaïa, d’un montant financier dans le cadre du FCCL, destiné au lancement de travaux de rénovation des écoles primaires, comme la plomberie, la boiserie, l’étanchéité et la peinture.



B. S.