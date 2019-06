360 femmes gratuitement auscultées

Louable est l’initiative entreprise par la clinique privée «Le Rameau d’Olivier», sise au centre-ville de Béjaïa, qui a organisé, les 23 et 24 juin, une campagne gratuite de dépistage du cancer du sein au profit des femmes de la wilaya.

Au total, 360 femmes ont été programmées par la direction de la clinique pour se faire dépister durant ces deux journées. «Cette opération s’inscrit dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le cancer du sein, que la clinique Le Rameau d’Olivier organise à titre gracieux au profit des femmes de la région. 360 femmes ont été programmées, alors que notre objectif est d’atteindre le nombre de 500», a-t-on appris de la direction de cet établissement sanitaire.

Une équipe de trois médecins spécialistes en gynéco-obstétrique et en sénologie, six sages-femmes et infirmières, deux radiologues et quatre manipulateurs en radiologie ont été mobilisés pour faire les examens et les mammographies nécessaires, a précisé notre source.

Cette campagne de dépistage précoce du cancer du sein est appelé à s’inscrire dans la durée, a-t-on promis. «D’autres programmes sont prévus dans les mois qui viennent dans le souci de prendre soin des femmes de Bejaia et de ses environs, vu le nombre de femmes qui ont émis le souhait de se faire dépister. Les dates de ces évènements seront publiées prochainement. Aussi, nous avons décidé d’organiser parallèlement un dépistage du cancer du col de l’utérus», a affirmé notre source.

À noter que la wilaya de Béjaïa enregistre annuellement des centaines de cas positifs du cancer. Le service oncologie de l’hôpital d’Amizour a recensé, en 2015, plus de 500 cas de cancéreux, avec une prédominance du cancer du sein chez les femmes.

Boualem Slimani