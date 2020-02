4 milliards pour le photovoltaïque

La commune d’Ighil Ali a bénéficié de l’inscription d’un projet d’alimentation de ses infrastructures publiques en énergie renouvelable à hauteur de 4 milliards de centimes, a fait savoir un membre de l’exécutif communal. «Le projet a été alloué dans le cadre des programmes sectoriels. Il est managé par les services de la Direction de l’administration locale», a-t-il indiqué. Et de préciser que ce projet englobe une somme d’opérations portant sur l’acquisition de panneaux solaires pour alimenter certaines portions du réseau d’éclairage public de la circonscription et fournir cette énergie renouvelable aux établissements scolaires et aux foyers de certaines localités isolées et éloignées du réseau électrique conventionnel.

Étant le premier du genre à Ighil Ali, ce projet signe l’introduction de ce modèle énergétique, marquant la rupture avec le réseau de transport par pylônes. «Notre souhait est de parvenir à terme à généraliser cette énergie verte à toutes les localités d’Ighil Ali, ce qui est bénéfique pour nos concitoyens. La trésorerie communale, qui peine à honorer les factures de Sonelgaz, s’en trouvera également soulagée», a assuré le responsable de l’APC. Abondant dans le même sens, des citoyens apostrophés à hauteur du chef-lieu communal ont exprimé leur vœu de voir la municipalité faire sienne de ce nouveau paradigme. «Les énergies renouvelables sont un créneau d’avenir dans lequel, il faut impérativement investir», a estimé un villageois de la commune. «Il est grand temps de se tourner vers cette énergie du futur», a renchéri un autre citoyen.

N. M.