4,5 tonnes de denrées alimentaires récoltées

A la veille de la troisième décade du Ramadhan, où les bourses des familles démunies sont épuisées, un groupe d’associations et l’École de langues « The Sources » de Bejaia ont eu une louable initiative d’organiser un séminaire d’informations à l’effet de récolter des dons de denrées alimentaires pour aider les familles qui sont dans le besoin.

En fait, cette action que ses initiateurs ont appelée « Thougouth 4 food » est à sa 6ème édition. La première a eu lieu en 2014. Elle consiste à organiser chaque année un séminaire en faisant appel à un spécialiste dans un domaine particulier qui va animer une conférence sur un thème donné et les frais de participation sont payables uniquement en produits alimentaires. Cette année, l’action s’est déroulée dans la journée de samedi dernier à la maison de la culture d’Aamriou de Bejaia avec pour animateur M. Madjid Mizi qui est un formateur coach en programmation neurolinguistique. Il a fait ses études aux États-Unis, il est le seul, selon ses déclarations, à détenir une telle certification dans toute l’Afrique du Nord.

Le thème retenu pour la présente édition est « Les leviers de la motivation » dont l’objectif, précise l’animateur, est de déterminer ce qui nous permet d’être motivés quand on initie un projet, ce qui motivera à maintenir la continuité du projet et de déterminer ce qui nous motive à renouveler notre motivation au fur et à mesure de l’avancement du projet. Le même animateur estime à 800 le nombre de personnes qui ont assisté à la rencontre et qu’elles ont apporté quelque 4 à 4,5 tonnes de denrées alimentaires entre semoule, farine, légumes secs, huile, sucre, café, lait en poudre et eau minérale.

Pour les produits périssables tels que les viandes, les poissons et les laitages, l’animateur indique que les associations disposent de moyens frigorifiques pour les conserver éventuellement. Les associations qui sont à l’origine de l’événement sont «Tarik essalama»,«Ahbab Sadek El Bedjaoui», «Cœur généreux et main tendue», «Zed El miaad», «les Sentiers de l’amitié», «Solidarité don de sang» et «les Amis de la faculté de médecine». Mais seules les associations «Zed El miaad» et «Cœur généreux et main tendue» ont la charge de faire parvenir les denrées récoltées aux familles démunies.

Elles disposent à cet effet d’une liste de familles nécessiteuses établie après une enquête minutieuse. Elles garantissent que les produits arriveront aux personnes qui les méritent dans les meilleurs délais. À titre indicatif, l’an dernier «Cœur généreux et main tendue» a distribué 250 couffins dans les villages éloignés de la vallée de Soummam et dans le Sahel sur la côte est. Quant à «Zed El miaad», elle a aidé les restaurants Rahmar et distribué quelque 150 couffins aux familles démunies dans la commune de Bejaia. Il y a lieu de noter aussi que les dons ne viennent pas seulement de ceux qui rentrent à la maison de la culture mais aussi de bienfaiteurs de la région.

B. Mouhoub