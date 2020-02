78 cas de rage enregistrés !

Au total, 78 cas de rage, toutes espèces animales confondues, ont été enregistrés en 2019 dans la wilaya de Béjaïa à travers 66 foyers recensés. Tels sont les chiffres communiqués, en début de semaine dernière, par l’Inspection vétérinaire de la wilaya. Mais aucune victime n’a été déplorée dans la région suite à ces cas de rage, a rassuré la même institution. Il faut savoir, au passage, que la morsure d’un animal enragé peut être fatale, en cas de non prise en charge médicale urgente et appropriée. En effet, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 70 000 personnes, dont la majorité sont des enfants, meurent annuellement dans le monde à cause de cette maladie.

Pour ce qui est de la majorité des 78 cas de rage, ils ont été détectés chez des chiens errants, a affirmé la même source, tout en soulignant qu’une campagne de vaccination antirabique est lancée chaque année pour prémunir la population contre cette maladie mortelle. Quant à la population exposée annuellement au risque rabique dans la région, elle est estimée à près de 5 000 personnes. A noter que pas moins de 10 cas de rage humaine ont été enregistrés par le passé dans la wilaya de Béjaïa, dont trois en 2009.

Deux cas de morsures de chacal à Adekar

Dans la localité El-Kiria, relevant de la commune d’Adekar, deux cas de morsures de chacal ont été signalés, au mois de janvier dernier, a indiqué un responsable du service de prévention de la polyclinique de la région. Aux personnes mordues, un traitement antirabique a été administré. «Nous avons reçu, au niveau de la polyclinique d’Adekar, deux personnes victimes de morsures de chacal, respectivement, les 25 et 27 janvier. Même si nous n’avions pas eu la confirmation biologique que cet animal soit atteint de rage, ces personnes ont bénéficié d’un traitement antirabique par sérovaccination», a affirmé la même source.

B. S.