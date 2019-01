Achelouf se prépare

À l’instar de tous les villages de Kabylie et d’ailleurs, les habitants d’Achelouf, dans la commune de Toudja, se préparent activement pour célébrer le nouvel an berbère, Yennayer. Encadrés par le comité de village et l’association Tagmats, les habitants d’Achelouf ont élaboré un riche programme des festivités «spécial Yennayer 2969». Au profit des enfants des deux sexes, de 8 à 16 ans, un mini-cross sera organisé, vendredi matin, au village.

Dans l’enceinte de l’école primaire Mokrani d’Achelouf, plusieurs activités culturelles, dont un vernissage et une exposition d’objets traditionnels berbères et de livres et revues en Tamazight, figurent dans le programme des organisateurs. La troupe de chants berbères traditionnels (urar/ Ichewiqen) d’Akbou sera l’invitée d’honneur des villageois. Une conférence-débat sur Yennayer et la remise de cadeaux aux doyennes du village et aux lauréats du mini-cross de chaque catégorie sont également au menu de cette journée.

Et pour clore les festivités dans la communion et la convivialité, après la remise des prix aux conférenciers et à la troupe d’Akbou, tous les présents seront invités à déguster un plat traditionnel.



F. A. B.