Aït Melloul rend hommage à Idir Achour

Le Collectif des associations de l’Arch N’Aït Melloul a organisé, à la fin de la semaine écoulée, une cérémonie en hommage au syndicaliste et chef de file du CLA, Achour Idir, décédé le 4 avril dernier.

Beaucoup de ses amis, collègues, enseignants et syndicalistes, avaient tenu à marquer de leur présence cette cérémonie dans le but de lui rendre un vibrant hommage. Un riche programme a été concocté à l’occasion par les organisateurs, qui a vu la participation des associations de Turkine, Tagouba, Izoumam, Tala Meloulte, Taourirt Ikhelafène, Taount, Boumeloul, Tagouba, Ikherbane, Tibizelt et Ighil Isly.

Un tournoi de football a été organisé à l’occasion, lequel a enregistré la participation de 16 équipes, en plus de l’équipe du PST formée de joueurs venus de différentes régions. L’événement a lieu au CEM Chouhada Hamoudi de Turkine sous le thème «Pour la lutte car seule la lutte paie», un slogan cher au défunt Achour Idir. Une grande foule, composée principalement des habitants de la région, a rendu un vibrant hommage au fils, à l’ami, à l’enseignant et au syndicaliste, défenseur des droits des travailleurs et des couches défavorisées, que fut Achour Idir.

C’est dans climat un emprunt à la fois de tristesse, de fierté et d’espérance que les festivités ont démarré dans la soirée. Une minute de silence a été observée, avant une prise de parole par des amis et des membres de la famille relatant les qualités, les combats et les anecdotes d’Achour. Chacun avait tenu à rappeler combien le défunt était voué corps et âme à la lutte ouvrière. D’ailleurs, c’était un militant infatigable pour les droits des opprimés de tous bords. Son engagement politique au sein du PST, notamment, l’a hissé au rang de secrétaire général du CLA. Une mission qu’il avait honnêtement accomplie durant un bon moment. Même malade, il n’avait jamais raté une marche du mouvement populaire.

En plus du tournoi de football, des défilés de mode, des concours de plats traditionnels, des projections et expositions ont été organisés. Les adhérents des différentes associations, aidés par quelques volontaires, ont pu réunir les fonds nécessaires pour pouvoir financer et organiser un dîner collectif pour plus de 800 personnes. Des cadeaux et des prix ont été distribués aux vainqueurs du tournoi ainsi qu’aux élèves lauréats des écoles et CEM de la région.

Les troupes théâtrales «Les Mayas» et «Gourara» avaient présenté chacune un spectacle devant un très large public. Akli Tighzert et Smail Aouadene, deux poètes de la région, sont montés sur scène pour déclamer des poèmes composés spécialement à la mémoire du défunt. Ensuite, des groupes de chant, dont «Saidi», «Inayen», «Tayakout Kotama», «Debza», ainsi qu’Abdelkader et Karim Mersel prennent le relais pour gratifier l’assistance de plusieurs chansons en hommage à Idir Achour et à son combat qui est celui de milliers d’Algériens qui battent le pavé chaque semaine pour une Algérie meilleure.

«Vous voyez toutes ces personnes et ces familles qui sont là, elles ne sont pas venues juste pour le spectacle et la musique. Elles sont là parce qu’elles aimaient profondément Idir Achour et ont tenu à lui rendre sincèrement hommage», déclarait Madjid Idir, l’un des organisateurs et cousin d’Achour, à la fin de cet hommage.

Sami D.