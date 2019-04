Aït Smaïl renforce son parc

Le secteur du transport scolaire vient d’être renforcé en capacité à Ait Smail, une commune située à environ 65 km au Sud-est de la wilaya de Béjaïa. En effet, s’étant longtemps plaints auprès des autorités locales des insuffisances pénalisantes qui caractérisent ce secteur, été comme hiver, les citoyens voient enfin leurs doléances prises en compte après la dotation de l’APC, avant-hier, d’un autre bus de capacité de 60 places. Sans le moindre doute, parmi le corps éducatif, cette nouvelle a égayé en premier lieu les élèves des trois paliers, lesquels, faut-il le signaler, enregistrent parfois des retards, seulement à cause de l’absence d’un bus qui devrait les transporter à temps de leur village jusqu’au lieu de leur scolarité.

La saturation était bien observable chaque matinée à travers plusieurs villages à telle enseigne que, pour assurer leur place, certains ne trouvent aucune autre solution que de recourir aux bousculades. Il y avait eu même des scènes où, n’était la gentillesse de quelques gentlemen qui leur venaient à la rescousse, des femmes auraient bel et bien raté le travail. «C’est une dotation venue au moment opportun pour nous et qui concernent plusieurs autres communes», dira l’édile communal. Et de poursuivre: «Pour ce qui est de notre commune, cela va certainement rassurer nos élèves et améliorer la couverture de l’APC en matière de ramassage scolaire. Avec les quatre bus que compte la commune, nous avons toujours été dans l’obligation d’opter pour la location de bus de particuliers pour être à la hauteur des attentes», souligne-t-il.

M. K.