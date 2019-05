Aménagement du tunnel de la Brise de mer

Une opération d’aménagement et d’embellissement du tunnel menant vers la Brise de mer de Béjaïa vient d’être entamée par l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB).

Ce lieu, l’un des endroits les plus visités ces dernières années par les touristes, notamment durant la saison estivale, et qui constitue l’un des sites préférés des Bougiotes pour effectuer des promenades piétonnières entre la montagne et la mer, s’apprête à accueillir, cet été, les visiteurs qui viendront des quatre coins du pays, avec un nouveau look.

Selon l’étude du projet réalisée par l’Agence foncière de Béjaïa, les travaux engagés consistent, en plus du revêtement de la chaussée du tunnel et l’aménagement des trottoirs, en la réhabilitation de la voûte dudit tunnel en béton et l’habillage de ses façades en alucobond. En outre, l’éclairage public sera renforcé à l’intérieur et aux alentours de ce tunnel, appelé également par les Béjaouis «Le fort Sidi Abdelkader». Une signalisation horizontale et verticale y sera aussi installée pour mieux informer et orienter les visiteurs.

En visite avant-hier au niveau de ce chantier, le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, a instruit le directeur des travaux publics à l’effet d’aménager des accès vers le front de mer pour les personnes à mobilité réduite. Il a aussi insisté pour que les travaux d’embellissement donnent un cachet traditionnel à cet ouvrage d’art, notamment en réalisant des fresques murales artistiques et en installant des panneaux présentant une description des célèbres monuments de la ville de Béjaïa.

Ceci, tout en le mariant à un design moderne et à la culture contemporaine. Par ailleurs, l’aménagement d’une zone d’embarquement et la réalisation d’un appointement flottant sont également prévus au niveau de la Brise de mer, en prévision du lancement, à partir de l’été prochain, des balades en mer au profit des citoyens de la région et des touristes qui prendront d’assaut, comme d’habitude, la capitale des Hammadites durant la saison estivale.

Cette promenade marine liera la Brise de mer, baptisée «Promenade Léonardo Fibonacci», du nom de l’illustre mathématicien italien qui a séjourné dans la ville au douzième siècle, et le port de plaisance Tala Ilef, situé sur le littoral Ouest de la ville de Béjaïa. La Brise de mer est devenue, ces dernières années, un site incontournable pour les visiteurs. D’ailleurs, les agences de voyages l’ont inclus dans leurs circuits touristiques. Toutefois, le point noir qui agace les visiteurs, qui y viennent souvent en famille, reste l’anarchie et le désordre quant au stationnement des véhicules.

«Il faut réaliser des parkings dignes de ce nom, avec un gardien recruté en bonne et due forme par respect pour ce lieu et pour l’usager. En effet, il y a au niveau de ce site une dizaine de parkingueurs qui rackettent les automobilistes et font fuir les gens», déplore un citoyen de la ville de Béjaïa. Pour rappel, le site de la Brise de mer a déjà fait l’objet, en 2016, d’une opération d’aménagement, financée conjointement par l’EPB, l’APC de Béjaïa et Cévital. Les travaux réalisés ont consisté, principalement, en la rénovation du réseau d’AEP, la conduite étant en acier et dans un état vétuste, ainsi que la réalisation d’un réseau d’assainissement qui faisait défaut au niveau de ce site, pourtant très fréquenté par les visiteurs.

B. S.