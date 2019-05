Aménagement urbain pour deux localités

Deux projets de travaux publics, en rapport avec l’aménagement urbain, sont sur le point d’être lancés à Tinebdar, avons-nous appris d’une source crédible. «Les opérations retenues au programme seront réalisées au profit des localités d’Amridj El Kaid et d’Iaichouchen. Les travaux cibleront un linéaire total de 750 mètres de voie publique», a informé un élu de l’APC, indiquant que les projets sont en phase d’ouverture des plis. Dans la localité d’Iaichouchen, assure-t-on, les aménagements urbains seront réalisés sur une longueur de 350 mètres, à partir du CW73, tandis que dans la localité d’Amidj El Kaid, des travaux similaires seront réalisés sur un linéaire de 400 mètres.

Dans les deux localités, les travaux projetés concernent essentiellement la construction de trottoirs, l’aménagement d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et l’édification de murs de pied», a fait savoir notre interlocuteur. Tout en saluant l’inscription de ces projets, un habitant de la localité d’Amridj El Kaid appelle de ses vœux la réfection des artères détériorées par les chantiers d’AEP et du gaz. «Nous souffrons au quotidien à cause de tous ces dégâts occasionnés à nos venelles, qui sont devenues impraticables.

Nous espérons une rapide remise en bon état de tous ces accès», ajoutera-t-il. Affichant, lui aussi, son adhésion aux opérations annoncées, un citoyen d’Iaichouchen n’en revendique pas moins d’autres commodités qui font, selon lui, cruellement défaut. «Nous sommes plongés dans le noir et l’insécurité dès la tombée de la nuit à cause de l’éclairage défaillant. Les enfants qui s’aventurent dehors sont à la merci des animaux enragés», s’exprime-t-il, tout en demandant aux responsables concernés de remédier à cette situation au plus vite.

N. M.